Ali Yerlikaya paylaştı: Akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı

Trafikte kural ihlali, güvenliği ciddi şekilde tehdit ediyor.

Sürücülerin uymadığı her bir kural, sadece maddi değil can kayıplarına da sebep olabiliyor.

AKROBATİK HAREKETLERLE TEHLİKE SAÇTI

Bu ihlallere bir örnek daha geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı.

Bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde ve akan trafikte akrobatik hareketler yaparak adeta tehlike saçtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından olaya el koyan emniyet ekipleri, sürücü hakkında gerekli yaptırımları uyguladı.

"MEVCUT KANUNLA NE EHLİYET ALINIYOR, NE DE ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR"

Yaşananları sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, yeni kanun teklifi ile bu sürücünün ehliyetinin 60 gün geri alınacağını ve motosikletinin de 60 gün boyunca trafikten men edileceğini belirtti.

Mevcut kanuna göre bu işlemlerin uygulanmadığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notuyla yaptığı paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verdi:

'Yeni trafik kanunu teklifine' göre ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan (araç ya da motosiklet) sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜ YAKALANDI"

Yeni trafik kanunu teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Ö.E. yakalandı. Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

