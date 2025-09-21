Ali Yerlikaya: Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı

FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Son 1 hafta içinde örgüte yönelik 39 operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

"FETÖ’ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz" diyen Yerlikaya şunları kaydetti:

"16 ŞAHIS TUTUKLANDI"

KABİNE DÖNEMİNE AİT İSTATİSTİKLER

Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam;



19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

3 bin 512’si tutuklandı.

4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.