Ali Yerlikaya: Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 97 şüpheli yakalandı

FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Son 1 hafta içinde örgüte yönelik 39 operasyon gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
"FETÖ’ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz" diyen Yerlikaya şunları kaydetti:
"16 ŞAHIS TUTUKLANDI"
Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik.
97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
16’sı tutuklandı.
27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
KABİNE DÖNEMİNE AİT İSTATİSTİKLER
Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam;
19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
3 bin 512’si tutuklandı.
4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
"SU UYUR FETÖVARİ ÖRGÜTLER UYUMAZ"
Operasyonları gerçekleştiren Polisimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz.