Ali Yerlikaya: Son 1 haftada 393 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de düzensiz göç ile mücadele büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden son 1 haftaya ilişkin verileri paylaştı.

SON 1 HAFTADA 393 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yerlikaya, son 1 haftada 36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik operasyon gerçekleştirildiği söyledi.

Operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı.

36 İLDE OPERASYON

Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

GÖREV ALAN PERSONELİ TEBRİK ETTİ

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

"GÖÇ KONUSUNU TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALIYORUZ"