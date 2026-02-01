Ali Yerlikaya trafik kazalarının bilançosunu paylaştı: Her gün ortalama 17,4 insanımız ölüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte kural ihlalleri veya bir anlık dikkatsizlik geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor.

Bu ihlaller mal kayıpları, ciddi yaralanmalar, geri dönüşü olmayan rahatsızlıklar hatta ölümlere sebep olabiliyor.

Kuralların uyulmasının ne kadar önem arz ettiğini ise yetkililer her platformda tekrarlıyor.

ANTALYA VE BURDUR'DA 16 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Emniyet güçleri denetimlerini sıklaştırıyor, Yeni Trafik Kanunu ile caydırıcılığın büyük oranda sağlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz saatlerde 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan; Antalya ve Burdur'da yaşanan iki kazanın ardından, bu gerçek de bir kez daha yüzlere çarptı.

"2024 YILINDA 6 BİN 351 CANIMIZI TRAFİK KAZALARINDA KAYBETTİK"

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarda yaşanan kayıpların bilançosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, her gün ortalama 17,4 insan kaybı yaşandığını belirttiği paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Birçok kez ifade ettim: 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek.



Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var…

"HER 100 KAZADAN 84'Ü 5 İHLALDEN KAYNAKLANIYOR"

Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84’ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor:



Hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali...



Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyoruz; çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor.

"AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL, KAZALARI ÖNLEMEK"