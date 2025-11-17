Ali Yerlikaya: Türkiye'deki yabancı sayısı 3 milyon 615 bin

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütçe üzerine sunum yaptı.

"ÜLKEMİZDEKİ YABANCILARIN SAYISI 3 MİLYON 615 BİN 491'DİR"

Ardından Türkiye'nin göç politikalarını milletvekilleriyle paylaşan Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı, 3 milyon 615 bin 491'dir. Bunun, 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler; 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altındakilerdir.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 şahıs tutuklanmıştır.

"TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA ÖRNEK OLMAKTADIR"

Türkiye, göç yönetiminde aynı zamanda teknolojiyi sahaya taşıyan yenilikçi çözümleriyle dünyaya örnek olmaktadır. Bu vizyonun en çarpıcı örneklerinden biri; mobil göç noktası araçlarıdır.



Sahada kimliği ya da pasaportu bulunmayan her yabancının durumu, bu sistemle yerinde, anlık ve güvenli biçimde sorgulanabiliyor. Bu sayede hem düzensiz göçle mücadelede etkinlik artıyor hem de ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan ancak yapılan kontroller esnasında kimliği yanında olmayan misafirlerimizin kimlik tespiti hızla yapılabiliyor.

"BUGÜNE KADAR 6,28 MİLYON YABANCIYA KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI"

Uygulamanın başladığı 19 Temmuz 2023'ten 31 Ekim 2025 tarihine kadar 6 milyon 28 bin 814 yabancıya kimlik kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit edildi. 2024'ün ilk 3 ayında yapılan sorgulamalarda her 100 kişiden 74,5'i düzensiz göçmenken, bu oran bugün her 100 kişide 1,4'e kadar gerilemiştir.

"1 MİLYON 297 BİN SURİYELİ VATANINA DÖNÜŞ YAPTI"

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık 2024-12 Kasım 2025 tarihleri arasında 557 bin 702 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise 1 milyon 297 bin 705 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ RİSK HARİTALARIYLA SUÇ OLUŞMADAN ÖNLÜYORUZ"

Bakanlığın genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8,56 olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 2026 yılı bütçesinin 1 trilyon 476 milyar lira olduğunu söyledi.

FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve benzeri terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, asayiş politikasıyla ilgili, şunları söyledi:

Bugün İçişleri Bakanlığı olarak asayiş politikamızı, klasik kolluk anlayışının ötesine taşıdık. Artık güvenlik yönetiminde reaktif değil, proaktif bir dönemdeyiz. Olay olduktan sonra değil; olay olmadan önce harekete geçen, öngören, analiz eden ve önleyen bir sistemi uyguluyoruz.



Her vakayı yalnızca bir dosya değil, geleceğe dair bir veri olarak görüyoruz. Her veriyi de bir tedbirin, bir önlemin, bir güvenlik hamlesinin başlangıç noktası sayıyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz dinamik güvenlik süreci, bugün artık teknolojiyle, insan gücüyle ve toplumsal bilinçle iç içe ilerliyor.



Veri analitiği ve yapay zeka destekli risk haritaları sayesinde, suçun oluşmadan önlenmesini sağlıyoruz. Anlık kaynak yönetimi sistemleriyle, her personelimizi, her aracımızı, doğru zamanda en doğru noktaya yönlendiriyoruz.

"OLAY SAYISINI DÜŞÜRDÜK"

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında kişilere karşı işlenen suç sayısının 2025 yılında yüzde 7,8 oranında azaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Asayişte bir diğer önemli başlık, mal varlığına karşı işlenen suçlar. 2024 yılının ilk 10 ayında olay sayısı toplam 170 bin 104'tü. 2025 yılının ilk 10 ayında, olay sayısı yüzde 22,6 azaldı. Olay sayısı 38 bin 409 düştü.



Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız 8,9 puan artarak yüzde 90,3’e ulaştı. Bu başlık çok önemli olduğu için biraz daha detaya gireyim; ülkemiz genelinde, 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 64 bin 898 hırsızlık olayı yaşanmıştı.



Bu yılın ilk 10 ayında ise hırsızlık suçları yüzde 37,4 azaldı. Bu 24 bin 300 daha az hırsızlık suçunun işlenmesi demek. Olay sayısını düşürdük.

"99 BİN 327 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPTIK"

Aranan kişilerin yakalanmasının önemine dikkat çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl içinde, hapis araması olan 166 bin 692 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bu şahısların 24 bin 968’i hırsızlık, 17 bin 191’i dolandırıcılık, 2 bin 356’sı terör, 3 bin 48’i kasten öldürmeden aranıyordu. Suçun oluşmasına zemin hazırlayan bir başka önemli başlık, ruhsatsız silah konusudur.



Ruhsatsız silah temin edenleri ve silah kaçakçılarını yakalamak için özel ekipler kurduk; ödül sistemi getirdik. Sahada özveriyle çalışan her bir personelimizi takdir ve taltif ettik. Son 10 ayda düzenlenen operasyonlar sonucunda 41 bin 750'si ruhsatsız tabanca olmak üzere 90 bin 574 silah ele geçirdik. 99 bin 327 şahıs hakkında ise işlem yaptık.

"OLAYLARA MÜDAHALE SÜREMİZ, TARİHİMİZİN EN HIZLI SEVİYESİNDE"

Bakan Yerlikaya, suçun oluşmasını önlemek için sahada güçlü ekiplerin olduğunu ve koordinasyonun üst seviyede sağlandığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

Kabine dönemimizde, Emniyet Teşkilatımızda önleyici ekip sayımızı yüzde 30, jandarmamızda yüzde 15 oranında artırdık. Olaylara müdahale süremiz de tarihimizin en hızlı seviyesinde; emniyet birimlerimizde 3 dakika içinde olay yerine intikal eden ekip oranı yüzde 25'ten yüzde 39'a yükseldi.



Jandarma teşkilatımızda 6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekip oranı yüzde 25'ten yüzde 37'ye çıktı. Bu tablo; hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği bir güvenlik düzenine geçişin somut göstergesidir.



Güvenlik hizmetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını güçlendiren bir başka önemli uygulamamız ise 'Yaka kamerası'dır. Yaka kamerası uygulamasıyla güvenlik hizmetlerinde yeni bir döneme girdik.

"TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ORANI AZALMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR"

Kadına şiddetle mücadelede güvenlik birimlerinin kararlı, sistemli ve sonuç üreten bir politika uyguladığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Dünyada kadına yönelik şiddet oranları artarken, Türkiye'de bu oran yükselmiyor; aksine azalma eğilimi gösteriyor. Geçen yılın ilk 10 ayında maalesef 290 kadın cinayeti işlenmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ise maalesef 217 kadın cinayeti işlendi. Evet, geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 25,2 azaldı, bir önceki yıla göre 73 daha az kadın cinayeti işlendi ama bu konu bir istatistik meselesi değildir.

Her biri, bir annenin, bir evladın, bir kardeşin yüreğinde kapanmayan bir yaradır. Bu tablo bize, mücadelemizin bitmediğini ve durmaya hakkımızın olmadığını bir kez daha hatırlatmaktadır. Kadına şiddet vakalarını önlemek için teknolojik kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Bugün 2 bin kapasiteli Elektronik İzleme Merkezi'nde, 67 ilde bin 556 vakayı aktif olarak takip ediyoruz.

Bu sistem sayesinde şiddet uygulayan her failin adımını izliyor; risk tespit edildiği anda devreye giriyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında; 158 bin 411 erkek hakkında önleyici tedbir, 39 bin 735 kadın hakkında koruyucu tedbir kararı alınmıştır."

Yerlikaya, ayrıca 2025 yılında 552 suç örgütünün çökertildiğini, 6 bin 788 örgüt üyesinin tutuklandığını ve 76 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ifade etti.

"2025 YILINDA 163 BİN 258 HESAP VE ŞAHIS TESPİT EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 10 ayında 305'i kırmızı bültenle olmak üzere toplamda 395 yabancının Türkiye'de yakalandığını, kırmızı bültenle aranan 279 kişinin de Türkiye'ye iade edildiğini ve yurt dışında tespit edilen 1035 şahıs hakkında ise arama kararı çıkartıldığını ifade etti.

Yapay zeka destekli istihbarat analizleri ve ileri seviye tarama sistemleri sayesinde siber mücadelenin önemini anlatan Yerlikaya, "Bu kararlılıkla; terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına, çevrim içi çocuk istismarlarına karşı çok yönlü operasyonlar yürütüyoruz. 2025 yılının ilk 10 ayında 163 bin 258 hesap veya şahıs tespit edildi, 27 bin 916 yasa dışı bahis sitesi, 39 bin 685 web sayfası, 31 bin 59 sosyal medya hesabı erişime engellendi. Bu tespitler sadece sanal ortamda kalmıyor; adli soruşturmalara, sahadaki operasyonlara ve uluslararası iş birliklerine anında dönüşüyor." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın sunumlarının ardından toplantı, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.