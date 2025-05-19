Ali Yerlikaya'dan 19 Mayıs mesajı

Haber Merkezi

Bugün tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir mesaj yayımlayarak, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Bugünün, 106 yıl önce karanlığa gömülmek istenen bir milletin kaderinin değiştiği gün olduğunu belirten Ali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bağımsızlık ruhunun yeniden dirildiği, milletin esarete başkaldırdığı gün.

"KAHRAMAN MİLLETİMİZİN BU TOPRAKLARDAKİ EN BÜYÜK VAROLUŞ MÜCADELESİ"

Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan bütün vatan sathına yayıldı. Hiçbir zaman haksızlık ve esarete boyun eğmeyen kahraman milletimizin bu topraklardaki en büyük varoluş mücadelesi başladı.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü RAHMETLE YÂD EDİYORUM”