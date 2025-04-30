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Haber Merkezi

Sosyal medya platformlarından yayınlanan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekmişti...

Görüntülerde, bir araç Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapıyor.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşım ile bilgilendirmede bulundu.

"TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI İPTAL EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.



ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.

155 BİN 401 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:



-Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak,



-Emniyet Şeridi İhlali Yapmak,



-Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak,



-Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak,



-Emniyet Kemeri Kullanmamak ve



-Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır.

NE OLMUŞTU

Usulsüz çakar kullanımının son adresi bu kez Beşiktaş olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, sürücünün çakarlı lüks aracıyla emniyet şeridinde seyrettiği görülmüştü.

Ayrıca, bir motokuryenin sürücüye "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye seslendiği, sürücünün ise "Neden çekiyorsunuz? Tahsisli araç" diye yanıt verdiği anlar da görüntülere yansımıştı.