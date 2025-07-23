Ali Yerlikaya'dan şehit 10 orman işçisi için taziye mesajı

Türkiye'nin yeşil ciğerlerinden alevler yükseliyor...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların son durağı Eskişehir oldu. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar sınırına kadar yayıldı.

Yangınlarda, yürekleri parçalayan bir son dakika gelişmesi yaşandı.

10 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu.

Haberi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 10 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz.

Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesinde bulundu.

ALİ YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

Acı haber sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bu kapsamda bir paylaşım da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: