Ali Yerlikaya'dan "suçla mücadelede kararlılık" mesajı: Arayın, biz gereğini yapalım

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen skandal olayda, iki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyarmış ve babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü ise, aracıyla geri dönerek babanın önünü kesmişti.

Çıkan tartışmada O.C. isimli saldırgan, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat atarak darbetmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ekipler hızla harekete geçti...

ALİ YERLİKAYA'DAN "GÖZALTI" AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Tepki çeken olay sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan beklenen haber geçtiğimiz dakikalarda geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde saldırganın ters kelepçe ile götürüldüğü görüldü.

ALİ YERLİKAYA'DAN "112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYIN BİZ GEREĞİNİ YAPALIM" MESAJI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

"Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım." mesajı verdi.

"KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: