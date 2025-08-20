Ali Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, "Huzur ve Güvenlik Toplantısı"na katılmak üzere Hakkari'ye geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Hakkari Valisi Ali Çelik ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Yerlikaya, açıklamalarında Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

"TEK BİR İSTİKAMET VAR, O DA BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Bakan Yerlikaya, şöyle dedi:

Sizleri; Kudüs sokaklarına adını veren, kadim serhat şehrimiz Hakkari’de düzenlediğimiz Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce, Valimizle, mülki idare amirlerimizle, güvenlik güçlerimizle bir araya geldik. Hakkari’deki genel güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; vatan toprağımızın her köşesinde; aynı kalkınma ruhu, aynı hizmet azmiyle ilerliyoruz. Bu yolda şehir ayrımı yok. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok.



Tek bir istikamet var. O da büyük ve güçlü Türkiye. İşte bu hedeflerin gerçekleşmesinde en büyük gücümüz kardeşliğimizdir, birlik ve beraberliğimizdir. Aynı toprağın sinesinde, aynı bayrağın gölgesinde millet olma irademizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; 'Türkiye Cumhuriyeti, Alevi’nin de Sünni’nin de Cumhuriyetidir. Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyetidir.' Bu ülkenin ruh köprüleri sağlamdır. Sözü de birdir, duası da birdir. Derdi de birdir, devası da birdir. Ve her bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun, huzur ve güvenliğinin teminatı devletimizdir. Bin yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu, ebediyen yürüyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"BU BAŞARI; BAŞTA ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN EMANETİDİR"

Terörle mücadelede adımları büyük bir kararlılıkla attıklarını, atmaya da devam ettiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

Bu başarı; başta şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Annelerimizin duası, milletimizin sarsılmaz iradesidir. Her bir şehidimizin adı, bu toprakların harcına yazıldı. Onların aziz hatırasına ve şehit ailelerimize minnet borcumuz var. O borcun gereği, bu vatanı asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Artık ülkemiz, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, yeni bir dönemin eşiğindedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır. Ve bu çağrı, 86 milyonun omuz omuza yazdığı bir zaferin adı olacaktır. 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' ile bu süreç; inşallah TBMM çatısı altında, milletimizin ortak iradesiyle pekişecektir.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DEĞİNDİ

Komisyon çalışmalarına da değinen Yerlikaya, "Komisyon çalışmaları, sadece bugünün değil, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak, vicdani bir sorumluluk taşımaktadır. Terörün gölgesi kalktıkça, Hakkari’nin sümbül kokan dağları, Cilo-Satlar’ın eşsiz rotaları, Berçelan Yaylası’nın serin nefesi, tüm dünyanın hayranlıkla baktığı yerler olacaktır" dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı olarak, 675 bin personelle "Türkiye’nin Huzuru" için gece gündüz demeden görevde olduklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, şu sözleri sarf etti:

Kara vatanın her sokağında, mavi vatanın her dalgasında, siber vatanın her noktasında nöbetteyiz. Terörle mücadele, asayiş, organize suçlar, göç ve afet yönetimi, trafik güvenliği. Her alanda stratejimiz var, planımız var, uygulamalarımız var. Bugün Hakkari’de özellikle bir başlığa özel vurgu yapmak istiyorum: Uyuşturucuyla mücadele. Uyuşturucu; gençliğimize pusu kuran, suç ekonomisini besleyen çok katmanlı bir tehdittir. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kabine döneminde, ülkemiz genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 81 bin 467 şahıs tutuklandı. 39 bin 590 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"NARKOTİK VAKA ANALİZİ SİSTEMİ, YANİ NARVAS PROJESİNİ GELİŞTİRDİK"

Bu kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviyelerdir. Toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 313 milyon kök kenevir imha edildi. Bu mücadelenin ihbar ve dijital takip boyutunu da güçlendirdik. Bu çerçevede Narkotik Vaka Analizi Sistemi, yani NARVAS Projesini geliştirdik. Nedir NARVAS? Konum bazlı vaka analiz sistemi olan NARVAS; halkımızın 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden yaptığı uyuşturucu ihbarlarının analizini sağlıyor.



Bu sistemle; suç haritaları çıkarılıyor, riskli bölgeler belirleniyor. Böylece ekiplerimiz önleyici müdahaleler yapabiliyor. NARVAS üzerinden, 267 bin 64 vatandaş ihbarı işleme alındı; bu ihbarlardan gelişen 35 bin 669 operasyon yapıldı. NARVAS kapsamında uyuşturucudan 41 bin 756 şüpheli ile diğer bağlantılı suçlardan 3 bin 249 şüpheli tespit edilerek adalete teslim edildi.

HAKKARİ'DE SUÇ İLE MÜCADELE

Konuşmasının devamında Bakan Yerlikaya, şu ifadeler ile sözlerini tamamladı:

Şimdi sizlerle; huzurun ve güvenin idamesi noktasında Hakkari’de geldiğimiz noktayı, her türlü suçla mücadelede kararlılığımızı yansıtan rakamları paylaşacağım. Hakkari’de kabine dönemimizde; mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 47 azalttık. (Türkiye geneli: Yüzde 56,4) 2 yıl önce 198 suç işlenmişken bu sayı 105’e indirildi. Daha da inecek inşallah. Aydınlatma oranımız da yüzde 88,6’ya yükseldi. (Türkiye: Yüzde 84,4). Evden hırsızlık 2 yıl önce 93’ken bu sayı 39’a düştü. Yani olay sayısı yüzde 58 azaldı. Aydınlatma oranı ise yüzde 79,5’in üzerinde. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık 2 yıl önce 71 iken, 2024’te 42’ye geriledi. Yani olay sayısında yüzde 41 düşüş yaşandı. Bu alandaki aydınlatma oranımız yüzde 93.



Hakkari’de bu kabine dönemimizde yapılan operasyonlarla 12 organize suç örgütü çökertildi. 57 şahıs tutuklandı, 24 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine bu kabine döneminde Hakkari’de; 5 ton 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 128 şahıs tutuklandı. Hakkari’de düzensiz göç ile mücadelede bu kabine döneminde, 118 operasyon yapıldı. 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 17’sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 893 düzensiz göçmen yakalandı ve ülkelerine geri gönderildi.

"HUZUR VARSA HER ŞEY MÜMKÜNDÜR"