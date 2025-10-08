Ali Yerlikaya'dan "trafikte yeni bir dönüşüm süreci" açıklaması

Trafikte yeni dönüşüm süreci...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 81 ilin valisi ile 'Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı' konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİYLE YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Yerlikaya, video konferans toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Trafikte düzenin ve güvenliğin sağlanması için 16 Ağustos 2025'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yeni bir süreci başlattık.

'KARAYOLLARINDAKİ HIZ SINIRLAMA UYGULAMALARINDA YEKNESAKLIĞIN SAĞLANMASINA İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ' İMZALANDI

Bu genelge ile kara yollarındaki hız sınırlarından anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskun mahal levhalarına kadar tüm işaretlemeler yeniden gözden geçiriliyor.



6 Ekim 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız arasında 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzaladık.

"'TRAFİK İŞARET LEVHALARININ SADELEŞTİRİLMESİ KOMİSYONLARI' KURULACAK"