Alina Boz'un eşi Umut Evirgen serbest kaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu bağlamda film yapımcısı Umut Evirgen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı.

Evirgen'in, oyuncu eşi Alina Boz'un oyununu izlemek için gittiği merkezde gözaltına alındığı öğrenildi.

PEŞ PEŞE GÖZALTILAR

Öte yandan ünlü isimlerin uğrak mekanlarından biri olan ve 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içerisinde 3 adet silah bulunan Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz da gözaltına alındı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın adliyeden aktardığına göre Umut Evirgen, emniyetteki işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Umut Evirgen, emniyette verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Evirgen, söz konusu işlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

SERBEST KALDILAR

Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz, savcılıktaki ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMRULLAH ERDİNÇ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uyuşturucu operasyonu kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç’in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Erdinç, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilk dalgası aralık ayı başında kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımı” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçlamalarıyla 11 Aralık 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardından Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer iddialarla işlem yapıldı, ilk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen saç örneği raporları sonrası 17 Aralık 2025’te yeniden gözaltına alındı ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.