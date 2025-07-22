Alman turistlerin Türkiye tercihinde düşüş: Rezervasyonlar yüzde 10 azaldı

Türkiye, uzun yıllardır başta Alman, İngiliz ve Rus turistler olmak üzere pek çok ülkenin gözde tatil destinasyonu oldu.

Ege ve Akdeniz’in eşsiz güzellikleri, uygun fiyatlar ve kültürel zenginlikler, Türkiye’yi cazip kılan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Ancak son dönemde artan tatil maliyetleri, bu dengeleri değiştirmeye başladı.

ALMAN TURİSTLERİN TÜRKİYE TERCİHİNDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Özellikle otel ve restoran fiyatlarındaki artışlar, Almanya’dan gelen turistlerin Türkiye tercihini olumsuz etkiliyor.

Travel Data + Analytics’in verileri de, bu yaz Akdeniz ve Ege kıyılarına yönelik rezervasyonların geçen yıla kıyasla azaldığını gözler önüne serdi.

ALMANLARIN REZERVASYONLARI YÜZDE 10 AZALDI

Alman basınından Deutsche Welle’de yer alan habere göre, bu yaz sezonunda Almanya’dan Türkiye’nin güney sahillerine yapılan rezervasyonlarda yüzde 10 oranında azalma yaşandı.

Rezervasyondaki azalmanın en büyük sebebi, büyük oranda artan otel ve tatil masrafları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında otel, restoran ve benzeri hizmetlerde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 oranında arttı.

Fiyat artışları, Akdeniz ve Ege kıyılarından İstanbul'a kadar birçok bölgede etkisini gösteriyor.

TURİZM AVANTAJI GÖLGELENİYOR

Tatil bölgelerindeki fiyatların giderek yükselmesi, turizm sektöründe alarm sinyallerinin çalmasına neden oldu.

Alman dış ticaret uzmanları, tatil fiyatlarındaki yükselişin Türkiye’nin uzun süredir sahip olduğu turizm avantajını gölgelemeye başladığını söylüyor.