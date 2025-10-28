Almanya Başbakanı Merz, Ankara'ya geliyor

- Almanya Başbakanı Merz, 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz arasında görüşmeler yapılacak.
- Ziyaretin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından paylaşıldı.
Ankara'da diplomasi trafiği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29-30 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da önemli bir konuğu ağırlayacak.
MERZ TÜRKİYE'YE GELİYOR
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Detayları duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında şöyle dedi;
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK
30 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir.