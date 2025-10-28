Abone ol: Google News

Almanya Başbakanı Merz, Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz ile 29-30 Ekim 2025 tarihinde bir görüşme gerçekleştirecek.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 13:30
  • Almanya Başbakanı Merz, 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz arasında görüşmeler yapılacak.
  • Ziyaretin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından paylaşıldı.

Ankara'da diplomasi trafiği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29-30 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da önemli bir konuğu ağırlayacak. 

MERZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Detayları duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında şöyle dedi; 

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK

30 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir.

