Almanya, Türkiye'ye eurofighter satışını onayladı

Türkiye'nin eurofighter savaş uçağı alımında sona yaklaşıldı.

Yaklaşık 5,6 milyar dolarlık anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceği ifade edilmişti.

Beklenen duyuru geldi.

Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 adet eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİLENDİRİLDİ

Spiegel'in bilgilerine göre, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de İngiliz hükümeti ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Alman hükümetinin kararı hakkında bilgilendirildi.

Habere göre Türkiye, inceleme sürecinde uçakları sadece NATO ittifakı dayanışması çerçevesinde, yani ittifakın başka bir üyesine karşı kullanmayacağını taahhüt etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak için görüşmeler yürütüyordu.

Bu uçaklar, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri yer alıyor.

"TÜRKİYE SON DERECE DEĞERLİ BİR ORTAK"

Bir önceki hükümet döneminde Almanya, 2024 yılında yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatı izni vermişti.

Geçtiğimiz Ekim ayında, dönemin Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ziyaretinde Eurofighter anlaşmasına açık olduğunu belirtmişti. Ancak koalisyonun dağılması, olumlu bir kararın alınmasını engelledi.

Merz, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son derece değerli ve önemli bir NATO ortağı olduğunu söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLERLEME KAYDEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Erdoğan, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirdi.

İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz kesin olarak kararlaştırılmadı. Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euroya ulaşacağı belirtiliyor.