Alparslan Bayraktar: 2026 nükleer yılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları sırasında Bakanlığın bağlı kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle video konferans bağlantısı kurdu.

Sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını veren Bakan Bayraktar, "2026'da çok daha iyi işler yapacağız, daha başarılı projeleri hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

İLK BAĞLANTI GABAR İLE GERÇEKLEŞTİ

Petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar ile ilk bağlantısını gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Gabar'ın Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ile, terörsüz bölge ile birlikte Gabar gibi nice önemli projeleri, milli projeleri hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında Nevşehir'e bağlanarak şunları kaydetti:

MTA, en köklü kurumlarımızdan bir tanesi. Çok büyük bir tecrübeye sahip ve Türk madenciliğinin en önemli kurumlarından bir tanesi. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri, bu sene çok konuşuldu. Aslında yıllardır orada MTA çalışmalara başlamıştı. Devamında Eti Maden, bu çalışmaları belli bir noktaya kadar götürüyor.

Bayraktar, maden sektöründe yapılan çalışmalarla Türkiye'nin dışa bağımlığının bitirilmesinin hedeflendiğini ve madende net ihracatçı bir ülke haline gelmek istediklerini ifade ederek, madenlerin sanayinin ana itici unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"2026'NIN İLK ZİYARETLERİNDEN BİRİNİ AKKUYU'YA YAPACAĞIM"

Bayraktar, daha sonra Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) irtibat kurdu.

Yeni yılda en çok konuşulacak konulardan birinin de Akkuyu NGS'den ilk elektriğin üretilecek olması olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

Bu, cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı, en büyük projelerinden bir tanesi. Dönem dönem 30 binleri bulan, şimdi 16 binlerde olan çalışan sayısıyla dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi. 2026'nın ilk ziyaretlerinden birini Akkuyu'ya yapacağım. 2026 nükleer yılı olacak. Gece-gündüz çalışmaya devam.

"2025 YERLİ KÖMÜRE VERDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖSTERMEK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YILDI"

Bayraktar daha sonra Zonguldak'daki Karadon Müessesi Merkezi İzleme Servisi, Manisa Soma'daki Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü, Batman HES, BOTAŞ International'in (BIL) Erzurum İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ'ın Hatay'da işlettiği Dörtyol FSRU, İstanbul'daki Trakya Yük Tevzii Müdürlüğü ve Ankara'da Bakanlık'ta bulunan personele de bağlandı.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: