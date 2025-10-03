Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem

Yurt genelinde sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettirirken, son haftalarda ise yağışlı ve rüzgarlı hava yüzünü gösterdi.

Havaların soğumasıyla yavaş yavaş kombilerini açmaya başlayan vatandaşlar, "Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?" sorusunu sormaya başladı.

CNN TÜRK canlı yayınına katılarak Hande Fırat’ın sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada "Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayarak, 2026 yılında doğalgaz faturalandırılmasında uygulanması planlanan modele ilişkin bilgilendirdi.

DOĞALGAZ FATURALANDIRILMASINDA YENİ MODEL

Bakan Bayraktar, doğalgaz faturalandırılmasında geçilmesi öngörülen yeni modeli açıkladı.

Elektrikte kademeli faturalandırma için 5 bin kilovat saat sınırının değişeceğini bildiren Bakan Bayraktar, doğalgaz tüketiminde de tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirileceğini kaydetti.

DOĞALGAZDA YENİ DESTEK MODELİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Bakan Bayraktar, doğalgazda aylık bazda ve şehir bazlı ortalamaya bakacaklarını belirtti.

Alparslan Bayraktar, 2024 yılında tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneleri, 2025 yılında destekten çıkardıklarını ifade ederek, "Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, şu sözleri sarf etti:

Yüzde 50 ortalamanın üzerinde tüketim yapan abone sayısı, toplam abonelerin yüzde 16'sı. Yani, biz böyle bir düzenleme yaparsak insanımızın yüzde 84’ünün hayatında bir şey değişmiyor. Bu yüzde 16, toplam gazın yüzde 40'ını kullanıyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA SAĞLANACAK DESTEK

Elektrik ve doğalgazda sağlanacak desteğe ilişkin ise Bakan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

Elektrik ve doğalgaz, 593 milyar TL; yaklaşık 600 milyar TL. Buna finansmanını da koyduğunuzda yaklaşık 800-850 milyar liralık bir destek var.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili de şu açıklamalarda bulundu: