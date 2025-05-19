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Bir zamanlar terörle anılan Gabar dağları, bugün Türkiye'nin en büyük petrol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki çalışmaların yakın takipçisi ve öncüsü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahada incelemelerde bulunmak üzere Şırnak Gabar’a giderek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de işçilerin bayramını kutladı.

Burada tv100 muhabiri Canan Altıntaş’a konuşan Bakan Bayraktar, bir zamanlar terörle anılan bölgenin artık ekonomik bir değer ve istihdam noktası olduğunun altını çizerek önemli açıklamalar yaptı.

"TERÖRLE ANILAN BÖLGE ARTIK PETROL VE İSTİHDAMLA ANILIYOR"

Bakan Bayraktar, bölgedeki çalışmalara ilişkin karalılıklarını vurguladığı konuşmasında, şu ifadeleri sarfetti:

"Gabar’dayız. Bu bölge adı terörle anılan bir bölge idi. Bölge terörden kurtuldukça, buradaki ekonomik aktiviteler artmaya başladı. Biz 2016’da Türkiye’de petrol ve doğal gaz aramacılığında farklı bir vizyonla hareket edelim, dedik. Gidilmedik, aranmadık, sondaj çalışmasının olmadığı hiçbir yer kalmayacak, dedik ve burası da onun bir yansıması.

"ARTIK BU BÖLGENİN GENÇLERİNDE GELECEĞE DAİR UMUTLAR OLACAK"

Daha önce hiç gidilemeyen bu dağlara 680 kilometre yollar yaptık. Bütün bunların sonucunda da bu sahalarda bugün 81 bin varil günlük petrol üretir hale geldik.

Bu ekonomik olarak çok büyük bir değer anlamına geliyor ama onun ötesinde bu işin bana göre daha farklı etkileri var.Bu bölge terörden arındıkça, gençlerimizde de geleceğe dair hayaller ve ümitler olacak.

PETROL SAHALARINDA 3 BİN 200 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bu bölge terörden arındıkça, gençlerimizde de geleceğe dair hayaller ve ümitler olacak. Burada tüm bölgede 3 bin 200 kişi çalışıyor. Bunların büyük kısmı buranın insanları. Onlarla burası çok daha anlamlı hale geliyor. Ayrıca buranın çok fazla ekonomik yansıması var. Yani bizi fazlasıyla gururlandıran bir proje bu ve bu özel günde de burada olmak çok daha güzel. Tabi bugün daha anlamlı.

Sizler geldiniz, meclis başkanımız, vekillerimiz, bütün muhalefetteki milletvekillerimizi de buraya davet ettik. Çünkü bu milli bir proje diyoruz. Bu hepimizin, 86 milyonun projesi. Dolayısıyla bu, herhangi bir ayrım olmaksızın herkesin sahip çıkması gereken bir proje.