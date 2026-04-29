Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji stratejilerini açıkladı

Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde dijital haber portallarının yöneticileri ile bir araya geldi.

Önceki gün gerçekleşen sohbet programında Bakan Bayraktar, mevcut çalışmalar, jeopolitik gelişmeler ve gündemdeki konulara dair aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

SIFIR ATIK VE ENERJİDE STRATEJİK ORTAKLIK

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerinde yeni bir sayfa açtı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, enerji alanındaki kritik sürece dikkat çekti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samed Ağırbaş, "Sayın Bakanımız enerji alanında kritik dönemlerde kritik roller üstlenen bir bakanlığa liderlik ediyor. Gençler arasında en çok sempati duyulan bakanlarımızın başında geliyor. Gündeme dair değerlendirmeler yapmak istedik." dedi.

"İSTANBUL'U MERKEZ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Enerji verimliliği ile sıfır atığın birbirinden ayrılmaz iki başlık olduğuna vurgu yapan Samed Ağırbaş, "Enerji verimliliği ve sıfır atık iki ayrılmaz başlık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayeleri ve liderliğinde 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu'nda yol haritası ortaya çıkacak.İstanbul'u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sayın Bakanımız bu konuda liderlik ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerji alanındaki liderliği Sayın Bakanımız üstleniyor. Biz de sosyal konularla alakalı çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Somali'deki çalışmaları gördüm, ben de gurur duydum. Berat Bey'in da çalışmaları vardı, ben sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ENERJİDE TARAFINDAN 3 TEMEL MESELE: TALEP, İTHALAT VE EMİSYON

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sahasında üç ana cephede mücadele verdiğini açıkladı.

Alparslan Bayraktar, "Enerji tarafında Türkiye olarak 3 temel mesele ile uğraşıyoruz. Birisi artan talep. Türkiye ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Elektriğe çok daha ihtiyaç duyulacak bir döneme giriyoruz. Dünyadaki trendler bizi o tarafa itiyor. Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor." diyerek büyüyen ekonomi ve artan nüfusun enerji ihtiyacını katladığını vurguladı.

"DAHA ÇOK ELEKTRİKLEŞEN BİR DÜNYAYA GİDİYORUZ"

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla enerji talebinin daha da artacağını belirten, Alparslan Bayraktar, "Daha çok elektrikleşen bir Türkiye ve dünyaya gidiyoruz" dedi.

İkinci kritik başlığın enerji ithalatı olduğuna dikkat çeken, Alparslan Bayraktar, "Hem talep artıyor hem de ithalat artıyor. Ekonomimizin üzerinde bir yük var." ifadelerini kullandı.

Üçüncü başlığın ise 2053 net sıfır emisyon hedefi olduğunu belirten, Alparslan Bayraktar, "Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 net 0 emisyon hedefi var. Bu bütün her şeyin değiştiği bir dünya demek. Sıfır atık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde bir dünya markasına dönüştü. Birleşmiş Milletler tarafından sahiplenildi. Bunun arkasında biraz da dünyadaki sürdürülebilirlik akımı var. Küresel aksiyona ihtiyaç var. Paris Anlaşması bir ayağı. Enerjide bu 3 işle uğraşıyoruz. Bu bütün her şeyin değiştiği bir dünya demek." sözleriyle sürecin büyüklüğünü anlattı.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ 3 ALANA DA İLAÇ"

Bu üç kritik soruna çözümün enerji verimliliği olduğunu vurgulayan Alparslan Bayraktar, "Bu üç ciddi meselede bir alan var ki üçüne de ilaç. O ilaç enerji verimliliği ilacı. Ekonominin tamamında enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Sıfır atık nasıl küresel bir marka olduysa, biz de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile enerji verimliliğini önce Türkiye, kısa süre içinde ise küresel anlamda çok daha farklı bir noktaya getireceğiz." dedi.

"SIFIR ATIK FORUMU'NDA ENERJİ BAKANLARINI TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Sıfır Atık Forumu'nun küresel bir buluşmaya dönüşeceğini açıklayan Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti:

86 milyonu mobilize etmemiz lazım. Farkındalığı artırmamız lazım. 7'sinden 70'ine bir iş bu. 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldik. Sizden bir şey istiyorum dedim; evinize gidin ailenize deyin ki elektrikleri ihtiyacımız yoksa kapatacağız. O yaştan başlayarak bu farkındalığı artırmamız lazım. Bütün ülkeye yaymamız lazım bunu. Farkındalığı artıracak en doğru yol olduğunu düşündük ve Sıfır Atık Vakfı ile güzel bir protokol imzaladık. 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu'nda enerji bakanlarını Türkiye'ye davet edeceğiz. Belki eylül ayında bu işi küresel anlamda zirveye çıkaracak bir başka iş yapacağız.

"EN UCUZ ENERJİ TASARRUF"

Enerjide en kritik unsurun tasarruf olduğunu belirten Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin çabaları var. Birçok proje var ama en ucuz enerji kaynağı, enerjiyi verimli kullanmak. Arz güvenliğinde avantaj sağlıyor bu. Yakmadığınızda emisyona da katkısı oluyor. Önemli olan bizim bu farkındalığı, seferberlik anlayışını bütün ülkede harekete geçirebilmek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu işi sahiplenmesiyle tüm Türkiye'de bu konuda farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

BAE'NİN OPEC VE OPEC+ KOALİSYONUNDAN AYRILACAĞINI AÇIKLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+'tan ayrılma kararıyla ilgili konuşan Bayraktar, küresel enerji piyasalarında kritik bir kırılmaya işaret etti.

Bakan Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti:

BAE, OPEC+'tan ayrılacağını duyurdu. Dünya önemli bir kırılma yaşıyor. Enerji piyasaları özelinde yaşanan bir süreç. Dünyada ciddi bir arz kesintisi var. Bu büyük bir rakam. Pandemide bile dünyadaki tüketim ve talep 11 milyon varil düşmemişti, ciddi bir problem. Böyle olunca ülkeler bir anlamda kendi politikalarını belirleme ve OPEC+'ın karşısında farklı grupta yapılanma ya da Batı tarafında diyelim bir oluşumda yer alma hamlesi içinde olabilirler. Kurumsal yapı olması gerekmiyor. Analizlerini yapıyoruz. Etkilerini göreceğiz. OPEC "üretimi kısalım fiyatları yukarıda tutalım" diyordu. Fiyatlar yönünden dünyanın dengeye kavuşması bizim beklediğimiz bir şey. Kararın devamını görmemiz lazım. Körfez'de iki ülke var Hürmüz geçişinden daha az etkilenen BAE Umman tarafına 1,5 milyon varil indirebiliyor. Suudi Arabistan da 4-5 milyon varili Batı'ya taşıyabiliyor. Ama neredeyse 11 milyon varil dünya sisteminden çıkmış durumda.

"DORUK MADENCİLİK TÜRKİYE'NİN NERESİNE GİTTİYSE PROBLEM ÜRETTİ"

Doruk Madencilik ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Bayraktar, şirketin birçok bölgede sorun çıkardığını söyledi.

Alparslan Bayraktar, "Doruk Madencilik'teki hadise önemli. Biz hükümet olarak bu konuda her şeyi yaptık. Öyle haksız bir durumla karşı karşıyayız ki; Enerji Bakanlığı sahip çıkmadı deniyor. Doruk Madencilik maalesef Türkiye'nin neresine gittiyse problem üretti. Her gittiği yerde işçinin alacakları var, kıdem tazminatı problem. Hep alacaklar gecikiyor. Biz müdahale ediyoruz ama bunu alışkanlık haline getirmiş artık. Biz kömür madenlerini yaşatabilmek için birçok teşvik ortaya koyduk. Ana muhalefet Yeniköy'de kömür sahaları için düzenlemeye karşı çıktı. 3 bin madenci işsiz kalsın demek bu. Ağaca da ihtiyacımız var elbette ama orada önce istihdamı düşünmeliyiz. O insanların geçim kaynağı orası. 2029 sonuna kadar yerli kömürden elektrik üreten santrallere elektrik alım teşviki veriyoruz. Meclis'ten yetki aldık. Meclis'te yine bir sürü laflar edildi. Eğer burada bir peşkeş aranıyorsa, Türkiye'de kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin maden işçisine peşkeş çekiyoruz kardeşim, var mı itirazı olan? 30 bin işçiyi düşünün kardeşim." dedi.

"BEN BU ŞİRKETE BİR DAHA ASLA RUHSAT VERMEM"

İşçi haklarına dikkat çeken Bayraktar, "İşçiye borcu olan santrale bu alım garantisini vermiyorum kardeşim birincisi. İki bacası olmayan, filtresi olmayana bu teşviki vermiyorum dedim. Üçüncüsü devlete borcu olan santraller de istifade edemez dedik. Buna rağmen bu adam işçinin parasını ödemiyor. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun? Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem." şeklinde konuştu.

"YENİ ENERJİ MİMARİSİNDE ELEKTRİKLEŞMEYİ MERKEZE KOYUYORUZ"

Türkiye'nin uzun vadeli enerji planını anlatan Alparslan Bayraktar, şöyle devam etti:

Türkiye'nin enerji politikaları uzun soluklu. Etkilerini de orta ve uzun vadede gördüğümüz konular. Neticeleri 10, 20, 30 yılda görebilirsiniz. 2050'lere kadar giden bir enerji planı var. 5 yılda bir revize etmemiz lazım. Dünya yapay zeka çağına giriyor, bunun anormal yıkıcı etkisi olacak. Sadece negatif manada söylemiyorum. Bildiğimiz her şeyi değiştireceği anlamında söylüyorum. Elektrikleşen dünya bizi de Türkiye olarak önümüzdeki 30 yılı farklı dizayn etmeye doğru itiyor. Merkezinde elektrikleşme var. Türkiye'yi elektriklendiriyoruz. Aklınızda ne varsa elektriklendiriyoruz. 34 milyon araç var. Yılda 27 milyon ton dizel tüketiliyor. Dünyada büyük bir dizel krizi var şu anda. Biz diyoruz ki şu anda yüzde 63 yerlileşmiş elektrik piyasasını büyütmemiz lazım. Yeni enerji mimarisinde elektrikleşmeyi merkeze koyuyoruz.

"BÖLGE ÜLKELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOĞUN BİR SİSTEME İHTİYAÇ VAR"

2035 hedeflerine dikkat çeken Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yatırım ihtiyacı var. 10 milyarlarca dolarlık bu alana yatırım ihtiyacı var. Elektrik iletim hatlarını, doğal gaz ve petrol boru hatlarını çok daha güçlü bir şekilde bölgemizde artıralım diyoruz. Irak'a Irak-Türkiye boru hattını Basra'ya uzatalım dedik. Olsaydı günlük 1,5 milyon varil Irak petrolü Türkiye üzerinden dünyaya akabilirdi. Katar gazını Suriye ya da Irak üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya götürelim diyoruz. Türkmen gazını Hazar geçişli olarak mutlaka bu tarafa getirelim. Suudi Arabistan-Ürdün-Suriye üzerinden elektrik iletim hattını Türkiye'ye getirelim. Yeni enerji mimarimizde daha çok bağlantısallık var yani. Sıfır karbonla enerji temini programımız var. Yeni enerji mimarisinde 6-8 milyon aracın 2035'de elektrikli olacağını düşünüyoruz. 2035'lerde elektrikleşen bir ulaştırmadan bahsediyoruz." dedi

"PETROL VE DOĞALGAZDAN VAZGEÇİYOR DA DEĞİLİZ"

Bölgesel enerji hatlarının önemine vurgu yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Biz petrol ve doğalgazdan vazgeçiyor da değiliz. Günlük 2 milyon varil petrol ve doğal gaza ihtiyacımız var. Bu yerinde durmuyor, artıyor. Elektrikleşme ile bunu belki biraz azaltacağız, düşüreceğiz. Biz yeni bir faza geçiyoruz. Berat Bey ile başlayan, aramalar yapan Türkiye'den; Milli Enerji ve Maden Politikası'nın 10'ncu yılında onun yeni fazına geçmiş oluyoruz. Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak. Onun için Somali'de varız, Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız. Pakistan'da varız. Orta Asya'da, Türk Cumhuriyetlerinde projelerimiz var. Türkiye Petrolleri olarak 1 milyon varil/gün hedefimiz var. Venezuela dahil projelere bakıyoruz.

"AKDENİZ'DEN VAZGEÇMEDİK, KKTC'YE DOĞALGAZ BORU HATTI ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ"

Bayraktar, devamında, "Akdeniz'den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef. Odağımız Karadeniz'de üretimi artırmak. Karadeniz'de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz. Karadeniz'de yeni sondajlarımız var, bunlarla beraber yeni keşifler inşallah katmaya çalışıyoruz. Akdeniz'de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC'ye bir doğalgaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye'ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele." dedi.

"AKKUYU'DA RUSLARLA HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin konuşan Bayraktar, "Akkuyu'da Ruslarla hiçbir sıkıntımız yok ama Akkuyu'da projede bazı sıkıntılar var. Ekipman gecikmesi var, finansman sıkıntıları yaşandı ama onlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere, Rus devletinin konuya sahip çıkmasıyla aşıldı. 1. Ve 2. reaktör için finansman sağlandı. Aynı tarafta yürüyoruz Rusya ile. Sinop için de Rusların büyük bir iştahı var. Orada Çin, Güney Kore ve Kanada ile, alternatif ülke ve teknolojilerle ilgili çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASINI ÇALIŞIYORUZ"

Kritik madenler konusunda yeni yol haritası hazırlığında olduklarını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

Nadir toprak elementleri konusunda Çin'le çalışma yürüttük ama Çin stratejik anlamda teknolojinin ihracatını yasakladı. Biz de bu teknolojiyi zenginleştirmeye dönük teknoloji arayışımız devam ediyor. ABD'nin, Çin'in zaten kuvvetli pozisyonu var artık her alanda Çin'e bağımlılıktan çıkmayla ilgili yeni bir ittifak çalışması var. Türkiye'nin kritik madenler strateji belgesi hazırlığı var. Yakın zamanda duyuracağız. Orada nadir toprak elementleri ile ilgili bir kurul oluşturup, ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumların yer alacağı, Türkiye'nin kritik hammaddeleri ve bunların hangi kurum ve şirketlerle nihai ve ara ürüne dönüştürebileceğimizin yol haritasını ortaya koymayı hedefliyoruz.

"ŞAŞIRACAĞINIZ BİR ANLAŞMA ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Suriye'de enerji iş birliklerinin sürdüğünü belirten Bayraktar, "Suriye'de hem maden hem de petrol tarafında ortak çalışmalarımız var. Kuzeydoğu Suriye'de bazı sahalarla ilgilendiğimiz kendilerine ifade ettik. Offshore'da son birkaç aydır Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşması imzaladık. BP ile yine bayağı şaşıracağınız bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İmza atılma aşamasına geldik. İtalya Eni şirketi var. Biz bir portföy yönetimi yapıyoruz. Kaynakları etkin tahsis etmeye gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"HÜRMÜZ KRİZİNİN TÜRKİYE'YE VERGİ BOYUTUNDA MALİYETİ 600 MİLYAR TL"

Hürmüz Boğazı'na da değinen Bayraktar, "Hürmüz Boğazı açılıyor, saatler sonra kapanıyor. Bu krizin bize etkisi, petrol 100 dolar ortalamada devam ederse yıl sonuna kadar ilave 13.6 milyar dolar. 125 dolar olursa 24 milyar dolara çıkıyor. Bunlar ilave maliyet. Bir de bu işin vergi boyutu var. Hürmüz krizi nedeniyle yaklaşık 600 milyar TL eşel mobilden yıl sonuna kadar eksik vergi durumu var Hazine tarafında." şeklinde konuştu.