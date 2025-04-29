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AA

Avrupa'da enerji krizi...

Avrupa dün, ciddi bir enerji kriziyle baş başa kaldı.

Avrupa’nın güneyindeki İber Yarımadası’nda yer alan İspanya ve Portekiz’in yanı sıra Fransa’nın bazı bölgelerinde, geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Yaşanan kesintinin ardından metro ve tren seferlerini durdurdu, telefon ve internet bağlantılarını kesti, ATM'ler ve trafik ışıkları çalışmaz hale geldi.

KABİNENİN GÜNDEMİNE GELDİ

İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

ALPARSLAN BAYRAKTAR'A AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ SORULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Bayraktar, daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı.

"AVRUPA'NIN SİSTEMİNE BAĞLIYIZ"

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK SIKINTI"

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, bayağı büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.