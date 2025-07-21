Altan Öymen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Altan Öymen'e veda...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, yaşamını yitirdi.
Altan Öymen, geçen haziran ayında akciğer ameliyatı geçirmişti.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Hastaneden taburcu edilen Altan Öymen, ameliyatından yaklaşık beş hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Öymen, 18 Temmuz gecesi yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.
MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ
Altan Öymen için geçtiğimiz dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.
Düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı.
BAHÇELİ-KILIÇDAROĞLU ARASINDA KISA SOHBET
Törenin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa sohbeti de kameralara yansıdı.
Kılıçdaroğlu'nu Meclis'in girişinde Özel karşıladı ancak ikili törende yan yana durmadı.