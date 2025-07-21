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Altan Öymen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski CHP Genel Başkanı, Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli de yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 13:56 Güncelleme:

Altan Öymen'e veda...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, yaşamını yitirdi.

Altan Öymen, geçen haziran ayında akciğer ameliyatı geçirmişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hastaneden taburcu edilen Altan Öymen, ameliyatından yaklaşık beş hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Öymen, 18 Temmuz gecesi yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ

Altan Öymen için geçtiğimiz dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. 

Düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı. 

BAHÇELİ-KILIÇDAROĞLU ARASINDA KISA SOHBET

Törenin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa sohbeti de kameralara yansıdı. 

Kılıçdaroğlu'nu Meclis'in girişinde Özel karşıladı ancak ikili törende yan yana durmadı. 

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