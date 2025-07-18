Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı

Siyasetin tanınan aktörlerinden...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından ve Türk basınının duayen isimlerinden Altan Öymen, sağlık durumu nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Virüs kaynaklı bir enfeksiyon geçirdiği bildirilen 93 yaşındaki Öymen'in tedavisinin, İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

AKCİĞER AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre Öymen, yaklaşık altı hafta önce bir akciğer ameliyatı geçirmişti.

Öymen'in, yaşına ve geçirdiği operasyonlara bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıfladığı, bu nedenle enfeksiyona karşı daha savunmasız hale geldiği belirtildi.

ALTAN ÖYMEN'İN GAZETECİLİK VE SİYASİ KARİYERİ

1962–1966 yıllarında Bonn’daki Türk Büyükelçiliği’nde basın ataşesi olarak çalışan Öymen, 1972’de ANKA Haber Ajansı’nı kurmuştu.

Sonraki yıllarda Milliyet, Cumhuriyet, Akşam ve Radikal gibi gazetelerde köşe yazarı, yönetici ve başyazar olarak görev alan Altan Öymen, 1985–1995 yılları arasında Milliyet’te Genel Yayın Koordinatörü ve Başyazar olarak çalıştı.

1977’de CHP’den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, kısa süren Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. Öymen aynı dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu.

1999 seçimlerinde CHP'nin barajı geçemeyerek TBMM dışında kalmasının ardından Altan Öymen, Deniz Baykal yerine CHP Genel Başkanı seçildi. Yaklaşık 15 aylık sürenin ardından partinin genel başkanı yeniden Deniz Baykal oldu.

Daha sonra medyaya dönen Altan Öymen, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve televizyon programlarında yorumculuk yaptı.