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    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm

    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm

    Göztepe ile Altay karşılaşmasında sahaya girerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile öldüresiye vuran zanlının ifadesi ortaya çıktı.
    • 28.11.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 21:18
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    Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

    Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren Göztepe taraftarı M.N.A., Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e korner diğeri ile saldırdı.

    Yerde kalan kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı.

    "Alkollüydüm hatırlamıyorum"

    Genç file bekçisine korner direğiyle vurarak kafasından yaralayan M.N.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılık ifadesinde olay esnasında sarhoş olduğunu savunan M.N.A., "Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

    Altay kalecisine korner direğiyle vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı VİDEO

    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm #1

    Korner direği silah sayıldı, tutuklandı

    Zanlı, savcılık tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Savcılık, zanlının olay esnasında kullandığı korner direğini ‘silah’ olarak nitelendirdi.

    İHA'nın haberine göre, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde de savcılıktaki ifadesini tekrarlayan M.N.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı VİDEO ARŞİV

    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm #2

    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm #3

    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm #4

    Altay kalecisine korner direğiyle saldıran holigan: Alkollüydüm #5


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