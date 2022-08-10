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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 10.08.2022 - 11:59
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiaytları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 951,82 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 944,23 TL, satışı ise 953,78 TL oldu.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 754,54 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 752,22 TL'den alınıyor ve 752,38 TL'den satılıyor.

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    Önceki gün kapanışını 683,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 568,19 TL, satışı 680,95 TL oldu.

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 10 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları #1


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