American Conservative dergisinden Türkiye analizi: Süper gücün geri dönüşü

Türkiye'nin yükselişi ve yeni dönemdeki stratejik hamlelerini mercek altına alan American Conservative dergisinin internet sitesinde yer alan "Türkiye'nin Uzun Oyunu" başlıklı yazıda Türkiye'nin bölgesel güç olma planları ve karşısındaki engellere vurgu yapıldı.

Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihsel göndermeleri, Türkiye'nin askeri başarıları, bölgesel ittifakları ve İsrail ile artan gerilime dikkat çekildi.

"ESKİ BİR SÜPER GÜCÜN GERİ DÖNÜŞÜ"

Dergide yer alan analizde, "Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaşmıştır. Tarih boyunca, eski bir süper gücün bu şekilde geri dönüşü nadiren görülmüştür" ifadeleriyle Ankara'nın yükselişi dikkat çekici bir biçimde vurgulandı.

TARİHSEL GERİ DÖNÜŞ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada kullandığı Osmanlı göndermelerinin sadece sembolik değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeniden bir güç merkezi olma iddiasının parçası olduğu belirtildi.

Türkiye'nin askeri başarıları ve bölgesel diplomatik adımlarının ülkeyi yeniden tarihsel rolüne yaklaştırdığı ifade edildi.

SURİYE, LİBYA VE KARABAĞ'DAKİ ZAFERLER HATIRLATILDI

American Conservative, Türkiye'nin Suriye, Libya ve Karabağ'daki askeri varlığını hatırlatarak bu hamlelerin Ankara'ya 'önemli bir jeopolitik avantaj kazandırdığı' yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki askeri hamleleri, Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği destek ve SİHA'larla elde edilen başarıların Türkiye'ye uluslararası itibar kazandırdığına dikkat çekildi.

Dergiye göre Türkiye, artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel denklemlerde de etkisini artıran bir ülke konumuna yükseliyor.

"TÜRK HALKI NÜKLEER SİLAHLANMAYI DESTEKLİYOR"

Yazıda ayrıca İsrail'in bölgede artan etkisinin Ankara’da ciddi bir rekabet algısı oluşturduğu kaydedildi.

İsrail'in bölgede artan saldırıları ve hegemonya arayışının Türkiye'de ciddi bir tehdit olarak algılandığını yazıldı.

Türkiye'de halkın yüzde 71'inin bağımsız bir nükleer caydırıcılık programını desteklediğini gösteren araştırma da analize dahil edildi.

ABD'li dergi, Türkiye'nin yükselişinin kısa vadeli bir dalgalanma olmadığını, 'yüzyıllar süren sabır gerektiren uzun bir oyun' stratejisiyle ilerlediğini belirtti.