Devlet Bahçeli: Ahlakımız yaylım ateşine maruz kalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında partililere hitap etti.

Gündeminde Terörsüz Türkiye ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler olan Bahçeli, ülkemizde son dönemde dikkat çeken ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına ve İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında patlak veren özel jet skandalına da değindi.

"AHLAKIMIZ YAYLIM ATEŞİ ALTINDADIR"

Türk milletinin ahlakının yaylım ateşi altında olduğuna dikkat çeken Bahçeli, Reşat Nuri Gültekin’in Yaprak Dökümü eseri üzerinden de İBB skandalına göndermede bulundu.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Farkında mısınız; ahlakımız yaylım ateşine maruz kalıyor. Cinnet, cinayet, sanal bahis, fuhuş, uyuşturucu, bireysel ve toplumsal şiddet eş zamanlı mesafeler alıyor.

"ÜNLÜSÜ, ÜNSÜZÜ BATAKLIKTA ÇIRPINIYOR"

Bakıyorsunuz sanatçı ve medya mensupları uyuşturucu alıyor. Ünlüsü, ünsüzü bataklığa çırpınıyor. Bakıyorsunuz bir özel jette her türlü iğrençlik rezalet sahne alıyor.

"ÖNÜNE GELEN BİHTER OLMUŞ, ÖNÜNE GELEN BEHLÜL"

Ülkemiz merhum Reşat Nuri Gültekin’in Yaprak Dökümü eserini adeta aratmıyor. Önüne gelen Bihter olmuş, önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş.

Sorarım size, bize ne oldu; hangi ara bu kadar irtifa kaybettik?"