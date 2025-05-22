DHA

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 12 Mayıs’ta start verilen “Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı”, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlıklarının yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan da çok sayıda unsuru ağırlıyor. 2009 yılından beri yılda iki kez düzenlenen bu tatbikat, 2012’den itibaren farklı ülkelerin katılımıyla uluslararası bir boyut kazandı.

Tatbikat kapsamında; jetler, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve personel kurtarma timleri, harekât ortamında müşterek personel kurtarma tekniklerini test edip geliştiriyor. Ayrıca, komuta kontrol süreçlerinin etkin yürütülmesi ve yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler de senaryoya dahil edilerek başarıyla uygulanıyor.

HÜRKUŞ'TAN ULUSLARARASI TATBİKATTA BİR İLK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üretimi eğitim uçağı HÜRKUŞ, bu tatbikatta uluslararası arenada bir ilke imza attı. Daha önce çeşitli mühimmatlar taşıyan HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bombayı hedefe tam isabetle bırakarak göz doldurdu. Bu başarının, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerleyişinin önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulandı.

HEYECAN DOLU SENARYOLAR VE BASIN GÜNÜ

23 Mayıs’ta sona erecek tatbikatın basın günü etkinliklerinde, düşman kampına sızma ve ele geçirme senaryoları sahnelendi. Önce hava savunma tehdidi olarak değerlendirilen bir hedef, ANKA insansız hava aracından atılan mühimmatla etkisiz hale getirildi. Ardından Katar Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak bölgeye paraşütle indirilen tim ile hedefleri işaretledi. F-16 savaş uçakları, işaretlenen hedeflere operasyon düzenlerken, üç helikopter ise saldırı sırasında yaralı askeri kurtarma görevini üstlendi. Saha güvenliği sağlandıktan sonra yaralı helikoptere taşındı ve helikopterlerin kalkışı sırasında piyade ateşine top atışıyla karşılık verildi. Tatbikat, NATO standartlarında 30 uçakla icra edilen görevlerin, burada 8 uçak ve Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla başarıyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Etkinlikte ayrıca Türk Yıldızları’nın gösterisi büyük beğeni topladı.

ÇOK ULUSLU KATILIM: 3 BİN PERSONEL SAHADA

Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri’nden 12 F-16 uçağı, HİK uçakları, ANKA-S ve AKINCI İHA’ları, çeşitli helikopterler ve 11 personel kurtarma timi katılıyor. Kara, Deniz, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlıklarının yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan toplam 623 yabancı askerle birlikte yaklaşık 3 bin personel görev alıyor.

TÜMGENERAL METE'DEN GURUR DOLU AÇIKLAMALAR

Tatbikat brifinginde konuşan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, tatbikatın başarısına vurgu yaptı:

‘Fil yürüyüşü’ diye adlandırdığımız başlangıç manevramız, sadece burada değil, dünyada da nadir yapılan bir operasyon. Bu tatbikat; üç kıtadan gelen, on ülkenin askerlerinin bir araya gelerek koordinasyon, eğitim ve disiplinlerini ortaya koyduğu, güçlü bir iş birliği platformu. Bu ülkeler, birbirlerine en hassas silahlarını ve teknolojilerini açacak kadar güveniyor. Anadolu Ankası Tatbikatı, bir arama-kurtarma tatbikatı olarak doğdu, bugün ise hava-yer entegrasyonunda önemli bir seviye yakaladı. En çok gurur duyduğumuz iki nokta var: Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üstün eğitimi. İkincisi ise savunma sanayimiz. Alman dostlarımızın kendi İHA’ları var ama AKINCI İHA’mızı hayranlıkla izlediler. ANKA, TB2 ve HÜRKUŞ ile de gurur duyuyoruz. Özellikle HÜRKUŞ’un ilk kez attığı 1 tonluk bomba tam isabetle hedefine ulaştı; hem taşıdı hem lazerledi. Bir pervaneli uçağın yapabileceği en etkileyici harekâtı sergiledi.

Böylece, Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı, Türkiye’nin uluslararası askeri iş birliği ve teknolojik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.