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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.