Anayasa Mahkemesi'nden arabulucu hatası sebebiyle mağdur olan işçiye tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), arabulucunun hatası nedeniyle işe iade davası reddedilen işçinin başvurusunda, adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna vararak, çalışana 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, çalıştığı iş yerinden çıkarılan Gönül A., işe iade talebiyle Ankara 2. İş Mahkemesi'nde dava açtı.

MAHKEME, DAVANIN KABULÜNE KARAR VERDİ

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, gerekçesinde, işveren tarafından feshin haklı ve geçerli nedenle yapıldığının ispat edilemediğine işaret etti.

Başvurucunun usulüne uygun arabuluculuk şartını yerine getirdiği, davalı işverene yapılan arabuluculuk tebligatındaki toplantı tarihi hatasının arabulucudan kaynaklandığı belirtilen kararda, bu eksikliğin 'dava şartının sağlanmadığı' şeklinde yorumlanmasının hak arama özgürlüğünü zorlaştıran bir durum olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

'USULÜNE UYGUN ARABULUCUK ŞARTI'

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak yerel mahkeme kararını kaldırdı ve 'dava şartı yokluğundan' davanın reddine kesin olarak karar verdi.

Daire kararının gerekçesinde, davalı işverene gönderilen arabuluculuk davetinde toplantı tarihinin yanlış yazıldığı, tebligatın ise yanlış yazım tarihinden sonra yapıldığından usulüne uygun arabuluculuk şartının gerçekleşmediği bildirildi.

10 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Arabuluculuk davetinde toplantı tarihinin hatalı yazılmasında kusurunun bulunmadığını kaydeden işçi Gönül A., hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna varan AYM Birinci Bölümü, Gönül A.'ya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

ARABULUCUNUN HATASINDAN KAYNAKLI

AYM'nin kararında Gönül A.'nın, işe iade davasının usulden reddedilmesi üzerine yeniden başvurduğu arabulucuda işverenle anlaşamadığı ve ikinci kez açtığı işe iade davasının kabulüne karar verildiği belirtildi.

Başvurucunun aynı olayla ilgili tekrar dava açmak zorunda kaldığı anlatılan kararda, şu değerlendirmeler yer aldı: