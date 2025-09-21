Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı 13. yılında

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirilen Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru hakkına, 13 yılda yüz binlerce kişi başvurdu.

Uygulamanın başladığı 2012'de 1.342 olan başvuru sayısı, sonraki süreçte giderek arttı.

BİREYSEL BAŞVURU SAYILARI

Bireysel başvuru sayısı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376, 2016'da 80 bin 756, 2017'de 40 bin 530, 2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971, 2020'de 40 bin 402, 2021'de 66 bin 121, 2022'de 109 bin 779, 2023'te 108 bin 820, 2024'te ise 70 bin 699 olarak kayıtlara geçti.

2025'TE 50 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILDI

Bu yıl 19 Eylül'e kadar yapılan bireysel başvuru sayısı ise 49 bin 316 olarak gerçekleşti. Yüksek Mahkeme'ye şimdiye kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 699 bin 773 oldu.

BAŞVURULARIN 590 BİNDEN FAZLASI KARAR BAĞLANDI

Bugüne kadar aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve emeklilerin de olduğu yüz binlerce kişinin çeşitli hak ihlali iddialarıyla bireysel başvuru yaptığı AYM, bunların 590 bin 734'ünü karara bağladı.

Yüksek Mahkeme'de karar verilmeyi bekleyen 109 bin 39 bireysel başvuru dosyası bulunuyor.

VERİLEN KARARLAR

AYM, sonuçlandırdığı dosyalarda 493 bin 248 "kabul edilemezlik" kararı verdi, 81 bin 477'sinde ise bir veya birden fazla hak ihlali tespit etti.

Sonuçlandırılan diğer 16 bin 9 başvuruda ise hakkın ihlal olmadığı, idari ret, düşme, dosya kapatma ve başvurunun reddi kararları çıktı.