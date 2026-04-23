Anıtkabir'de yağmur altında 23 Nisan

Bugün 23 Nisan!

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve millet egemenliğinin en sembolik günlerinden biri.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesiyle taçlandığı bu özel gün, yine tüm Türkiye'de her yıl olduğu gibi resmi törenlerle kutlanıyor.

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

İlk ve en önemli tören, bu yıl da bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deydi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratlarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından öğretmen ve öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

YAĞMUR ETKİLİ OLDU, KATILIM DÜŞÜK KALDI

Heyete, Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlar, çocuklar ve törende görevli çocuklar eşlik etti.

Cıvıl cıvıl olmasına alışık olduğumuz 23 Nisan tablosu, bu yıl sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkmadı.

ÇOCUKLAR YAĞMURLUKLA ISLANMAKTAN KORUNDU

Yağmur nedeniyle katılımın düşük olduğu gözlemlenirken katılımcılar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Minik öğrenciler giydikleri yağmurluklarla yağmurdan korunmaya çalışırken, siyasi ve askeri heyetler de şemsiyelerle kendilerini korudu.