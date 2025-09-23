Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturmasında çarpıcı detaylar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılı arasındaki konser harcamalarının kamuya zararına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı..

Savcılık dosyayı büyüttü.

Soruşturmaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ve MASAK raporlarında ise ortaya çarpıcı detaylar çıktı.

Buna göre toplam 759 milyon TL’lik konser hizmet alımının önemli kısmı usulsüz gerçekleştirildi.

32 KONSERDE 154 MİLYON TL KAMU ZARARI

Adli makamların tespitlerine göre 32 konser için yapılan ödemeler piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleşti. Belediye yalnızca bu konserler nedeniyle yaklaşık 154 milyon 453 bin TL zarara uğradı.

Ayrıca konser alımlarının tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

KONSERİN TOPLAM HARCAMASININ YÜZDE 80'İ YÜKLENİCİ FİRMALAR ARASINDA PAY EDİLDİ

MASAK raporlarında ise konser sanatçılarına ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca yüzde 20’sine denk geliyor. Geri kalan yüzde 80’in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirtildi. Savcılık soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi.

BELEDİYENİN KESTİĞİ ŞAŞIRTICI FATURALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL’nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı iddia edildi.

"Çetinkaya Otopark" ve "Altaş06 Tekstil" gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.

FİRMALARIN AKRABALIK İLİŞKİLERİ

Konserler için ödenen KDV hariç 759 milyon TL’nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarıldı.

Bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRA EĞLENCE MEKANINA AKTARILDI

Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL’nin İstanbul yolu üzerinde bulunan “Yolkenarı” isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ortaya çıktı.

Ayrıca bazı özel şahıslara para aktarıldığı anlaşıldı.

ŞAHISLARA ÇEK AKTARIMI

Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL’lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı.

Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı belirlendi.

SAHTE FATURALAR, YENİ KURULAN FİRMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Firma, 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil’den alım yaptığını beyan etti.

Ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenledikleri ortaya çıktı.

759 MİLYON TL KAMU KAYNAĞI YÜKLENİCİ FİRMALARA AKTARILDI

Cevap: Belgeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz şekilde dağıttığı ve büyük miktarlarda paranın kamudan dışarı çıkarılarak belirsiz cihetlere aktarıldığı iddialarını güçlendirdi.

Rapora göre toplam 759 milyon TL kamu kaynağı yüklenici firmalara aktarıldı.