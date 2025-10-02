Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sumud Filosu'na yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Dünyanın takip ettiği yolculuğa ilişkin yeni gelişme...

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere İsrail baskın düzenledi.

Filodaki teknelere İsrail ordusunun yaptığı baskın, güvenlik kameralarına yansıdı.

İsrail askerlerinden Sumud Filosu'na silahlı baskın yapıldı. Aktivistlere silah doğrultan İsrail, filodaki 19 tekneye el koydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilişkin resen soruşturma başlattı.

TÜRK CEZA KANUNU'NUN 13. MADDESİ HATIRLATILDI

Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.