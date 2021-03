Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ABD'deki ilanlarla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York’taki reklam panolarında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

ABD'nin New York kentinde FETÖ'nün platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde reklam ilanı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili harekete geçti ve soruşturma başlattı.

İLANI VEREN VE ORGANİZE EDEN KİŞİLERE SORUŞTURMA

Yapılan açıklamada, "Amerika’nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: ‘STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN’S TURKEY’, ‘5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY’ şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

Öte yandan konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma tepki göstermişti.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi. Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ’nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."