Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Yurt genelinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar karalılıkla sürdürülüyor..

Bu kapsamda, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar da devam ediyor.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.