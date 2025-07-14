Ankara'da 15 Temmuz'da şehit olan polisin evlilik hayali yarım kaldı

Çeşitli illerde görev yapan Yunus Uğur ve 2 arkadaş daha sonra Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde birlikte görev yapmaya başladı.

Yunus Uğur, ikiz kardeşlerle birlikte İHA- helikopter ve uçak teknisyenliği eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na geçici göreve gitti.

Yunus Uğur, hemşerileri olan ikiz polis memurları Oruç kardeşlerle birlikte şehadete yürüdü. Yunus Uğur, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

"BU ACI OLAY SANKİ DÜN OLMUŞ GİBİ"

Şehit babası Ramazan Uğur, evladını kaybetmenin 9'uncu yılında acının hala çok taze olduğunu söyledi. Acılı baba Uğur, şöyle devam etti:

Bu acı olay sanki dün olmuş gibi. Ben evladımı 1 saniye bile unutmamışım. Hainler, teröristlerin, düşmanın üzerine atılması gereken bombayı evladımın ve arkadaşlarının üzerine atmış. Hainlerine hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Acımız çok büyük, dayanılacak gibi değil. 15 Temmuz günü Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit oldu. Stajyer olarak gitmişti ve İHA ile helikopter kursu görüyordu. Mezun olmasına 15 gün kalmıştı ama bu olaylar meydana geldi.

"NİŞANLIYDI VE NİKAH BEKLİYORDU, VATAN SAĞ OLSUN"