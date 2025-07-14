Ankara’da apartmanda elektrik patlaması: 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan apartmanda, iddiaya göre aşırı yükleme nedeniyle elektrik panosu patladı.

Patlamanın hemen ardından binanın girişinde yangın çıktı.

Yoğun duman binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında 8 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, giriş kapısından çıkamayan vatandaşları balkonlardan tahliye etti.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dumandan etkilenen 8 kişiyi hastaneye kaldırdı.

CAN KAYBI YOK

Bina yöneticisi Fatih Selvi, “Allah’a çok şükür can kaybı yok. 8 kişi dumandan etkilenmiş. Binada mal kaybı var ama can kaybımız yok. Allah beterinden saklasın. Elektrik şartellerinden kaynaklandığını düşünüyoruz.” dedi.

'OĞLUM 112’Yİ ARAMIŞ, HERKES BALKONA ÇIKMIŞ'

Olay sırasında çocuklarının evde olduğunu belirten bina sakini Bilal Erdemir ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

Yangın çıktığında ben burada değildim ama çocuklarım evdeydi. Çok telaşlıydılar. 7 yaşındaki oğlum ilk fark eden olmuş ve 112’yi aramış. Ana giriş alevler yüzünden kullanılamaz hale gelmiş, kimse çıkamamış. Herkes balkona yönelmiş. İtfaiye ekipleri de oradan tahliye etti. Henüz daireye giremedim ama büyük ihtimalle içeride ciddi maddi zarar var.