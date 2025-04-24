Ankara’da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

İHA

Ankara’nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, yapımı devam eden bir apartmanda çalışan 45 yaşındaki N.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan N.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.