Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı’ etkinliği ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, 10- 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı’ etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs günü saat 10.00'dan ve 11 Mayıs günü saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yoların araç trafiğine kapatılabileceğini açıkladı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokakların, program bitimine kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi.