Ankara'da Cadılar Bayramı için süslenen gençler metroda

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlamaları...

Ankara'da bir grup genç, Cadılar Bayramı'nı kutlamak üzere düzenlenen bir partide boy göstermek için hazırlandı.

METRODA KAYDA ALINDILAR

Birbirinden tuhaf kıyafetler giyen gençler, Cadılar Bayramı partisine giderken metroda kaydedildi.

Gençlerin ilginç kıyafetlerinin yanı sıra video kaydı alınırken sergiledikleri ilginç tavırların da dikkat çekici olduğu görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Metroda gençlerin Cadılar Bayramı kutlamasına giderken giydikleri kıyafetler ve tavırları da tepki çekti.

Bazıları gençlerin özentilik yaptığını söylerken, bazıları ise kıyafetlerin LGBT destekçilerini anımsattığını belirtti.