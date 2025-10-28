Abone ol: Google News

Ankara'da Cadılar Bayramı için süslenen gençler metroda

Ankara'da Cadılar Bayramı partisine metroyla giden bir grup genç görüntülendi. Gençlerin tuhaf kıyafetleri, metrodaki diğer vatandaşların ilgisini çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 11:26
  • Ankara'da bir grup genç, Cadılar Bayramı partisine gitmek için metroda tuhaf kıyafetlerle görüntülendi.
  • Gençlerin ilginç kıyafetleri ve davranışları, metrodaki diğer yolcuların dikkatini çekti.
  • Kimi vatandaşlar gençlerin özentilik yaptığını, kimi ise kıyafetlerin LGBT destekçilerini andırdığını dile getirdi.

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlamaları...

Ankara'da bir grup genç, Cadılar Bayramı'nı kutlamak üzere düzenlenen bir partide boy göstermek için hazırlandı. 

METRODA KAYDA ALINDILAR 

Birbirinden tuhaf kıyafetler giyen gençler, Cadılar Bayramı partisine giderken metroda kaydedildi. 

Gençlerin ilginç kıyafetlerinin yanı sıra video kaydı alınırken sergiledikleri ilginç tavırların da dikkat çekici olduğu görüldü. 

TEPKİ ÇEKTİ

Metroda gençlerin Cadılar Bayramı kutlamasına giderken giydikleri kıyafetler ve tavırları da tepki çekti. 

Bazıları gençlerin özentilik yaptığını söylerken, bazıları ise kıyafetlerin LGBT destekçilerini anımsattığını belirtti. 

Gündem Haberleri