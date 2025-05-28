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AA

Türkiye'de başıboş köpek sorunu devam ediyor.

Meclis'ten geçen yasaya rağmen toplanmayan köpekler, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.

Şimdiye kadar birçok kişinin ölümüne neden olan köpekler, sokaklarda tehlike saçıyor..

Son olay Ankara'da yaşandı..

8 KÖPEK SALDIRDI

Kıbrısköy Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Aydemir, dün sabah 2 çocuğunu okula götürürken 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Aydemir ve çocukları, köpeklerden kaçarak kurtuldu. Bu sırada çocuklardan biri düştü.

"PUSUYA YATMIŞLAR BİRDENBİRE ÖNÜMÜZE ÇIKTILAR"

Yaşadığı büyük korkuyu anlatan Aydemir, çocuklarını okula götürürken yolda 8 sahipsiz köpeğin önüne çıkıp üzerlerine doğru koştuğunu ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin binanın önüne kadar kendilerini kovaladığını belirten Aydemir, "Hiçbir şey yapmadık sadece yolumuzda gidiyorduk. Pusuya yatmışlar, birdenbire önümüze çıktılar." diye konuştu.

"YA ÇOCUKLARIM YA BEN KÖPEKLERE YEM OLACAKTIK"

Ne yapacaklarını şaşırdıklarını ve binaya doğru koştuklarını dile getiren Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

İki adım daha ileriye gitmiş olsaydım ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık. Köpekler salyalarını akıta akıta üzerimize kadar geldi. Kızım koşarken ayağı takıldı ve düştü. Bu bölgede hep köpek sorunuyla karşılaşıyoruz.

"ÇOCUKLARIMI OKULA GÖNDEREMİYORUM, BELEDİYE ASLA TOPLAMIYOR"

Köpeklerden korktuğumuz için çocuklarımı okula gönderemediğim zamanlar oldu. Belediyeye sürekli yazıyoruz, gelip topluyormuş gibi görünüyorlar ama asla toplamıyorlar.

KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI TALEP ETTİ

Geceleri köpek seslerinden uyuyamadıklarını belirten Aydemir, sahipsiz köpekler nedeniyle yollarını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocukların çok korktuğunu anlatan Aydemir, "Gece boyu sayıkladılar. Büyük travma yaşadılar. Çocuklarım kuduz köpek tarafından ısırılmış olsaydı bunun hesabını kim verebilecekti?" dedi.

Aydemir, yetkililerden bu sorunu çözmelerini isteyerek, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

"OKUL YOLUNU KULLANAMIYORUZ"

Site sakini Ali Akköse ise mahalledeki herkesin köpeklerden şikayetçi olduğunu anlattı.