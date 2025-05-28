Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Emre Polat şehit oldu

Türkiye'ye şehit ateşi düştü...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat'ın geçirdiği kaza sonucu şehit düştüğünü açıkladı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Bakan Yerlikaya, acı haberi şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin başı sağ olsun Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.
SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Sivas nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ailesine verildi.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Astsubay Emre Polat'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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