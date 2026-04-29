TOKİ hakkı devredilir mi? TOKİ 500 bin konut evleri kiraya verilir mi?

TOKİ’nin dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen 500 bin sosyal konut projesinde önemli bir aşama geride kaldı.

81 ilde gerçekleştirilen kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipleri netleşirken, sürece dair merak edilen konular da gündeme gelmeye başladı.

Özellikle “TOKİ hakkı devredilir mi?”, “TOKİ konutları kiraya verilebilir mi?” gibi sorular, hak kazanan vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında hak sahipliği, devir işlemleri ve kiralama şartlarına ilişkin detaylar haberimizde...

TOKİ HAKKI DEVREDİLİR Mİ

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler.

Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ

Kiralama hakkı proje ve sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterir.

Bazı projelerde hak sahibinin konutta bizzat oturması şartı bulunur. Bu durumda konutun kiraya verilmesi mümkün olmaz.

Bazı projelerde ise belirli bir sürenin ardından kiralama serbest bırakılabilir. Bu nedenle her proje için farklı kurallar geçerli olabilir.