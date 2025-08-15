Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam

Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi itibarıyla başlıyor.

Binlerce öğrenci ise okullarına servisle gitmeye devam edecek.

ZAM TALEBİ GELDİ

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıkladı.

Ankara'da yüzde 50 zam talep edilirken İstanbul'da oran yüzde 35 oldu.

Ankaralı servisçiler, yıl başında zam alamadıkları için yüzde 50'lik taleplerinin olduğunu söyledi.

ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM

Talep sonrası yapılan değerlendirmeler sonrası Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi.

TARİFELER

Zammın ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 3 kilometreye kadar servis ücreti 21 bin liraya, 10-15 kilometre arası kadar servis ücreti ise, 32 bin liraya yükselecek.

İSTANBUL'DA DA ZAM BEKLENİYOR

İstanbul'da ise zamla ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

VELİLER ŞİKAYETÇİ

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu nedeniyle mesafeye dikkat etse de servisçilerin istedikleri tutarlar yüksek bulunuyor.

SERVİSÇİLER: GEÇİNEMİYORUZ

Servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor.

Borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren servisçiler, kendilerinin de çocukları olduğu ve okula gönderdiklerini, bundan dolayı da aynı döngü içinde bulunduklarını söyledi.

Zam oranları konusunda son sözü, belediye meclisleri verecek.