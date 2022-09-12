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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 9 şahıs yakalanırken, firari şüpheli için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.