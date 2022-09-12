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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

    Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 9 şahıs yakalanırken, firari şüpheli için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
    • 12.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 09:58
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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

    Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...

    Son olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

    Eş zamanlı operasyon yapıldı

    DEAŞ mensuplarıyla irtibatta olduklarını belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı #1

    9 gözaltı

    Başarıyla gerçekleştirilen baskında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

    Firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

    Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı VİDEO

    Ankara da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı #2


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