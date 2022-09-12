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- Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 9 şahıs yakalanırken, firari şüpheli için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
- 12.09.2022 - 09:08
- Güncelleme : 12.09.2022 - 09:58
Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...
Son olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.
Eş zamanlı operasyon yapıldı
DEAŞ mensuplarıyla irtibatta olduklarını belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 gözaltı
Başarıyla gerçekleştirilen baskında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı VİDEO