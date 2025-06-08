İHA
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor...
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
ALEVLERE KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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