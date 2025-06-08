Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.