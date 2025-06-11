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Ankara'da parkta oynayan iki çocuğun yaktığı ateş yangına neden oldu

Ankara'da parkta oynayan iki çocuğun yaktığı ateş yangına neden oldu Mamak ilçesinde bir parkta çıkan yangının, iddiaya göre ateş yakan iki çocuk nedeniyle başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.