İHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, parkta oynayan iki çocuk ateş yaktı.
Alevlerin parkta bulunan plastik oyuncaklara sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, parkta maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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