Ankara'da sağanak, sellere neden oldu

Ankara, bir kez daha sel felaketi yaşıyor..

Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Fırtınanın etkisiyle Keçiören ve Çankaya'da ağaçlar devrilirken, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde bir binanın çatısı yerinden koparak uçtu.

BAZI CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış nedeniyle 1869 araç ve 2312 personelin sahada görev yaptığını açıkladı.

VALİ ŞAHİN: "ŞU ANDA CİDDİ BİR SIKINTI YOK"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor..