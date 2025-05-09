DHA
Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
KUVVETLİ YAĞIŞ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ
Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı.
RÜZGAR ÖNÜNE GELENİ DEVİRDİ
Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı.
Rüzgar nedeniyle kafe ve restoranların sandalyeleri devrildi.
Vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı.
VALİLİK UYARDI
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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