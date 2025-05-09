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Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu Başkentte kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaş, kaçışarak sığınacak yer aradı.