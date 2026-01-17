Hakan Fidan, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda iki önemli temasta bulundu.

IRAKLI VE ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.