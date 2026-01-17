Abone ol: Google News

Hakan Fidan, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüşerek bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 16:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. 

Bakan Fidan, bu kapsamda iki önemli temasta bulundu. 

IRAKLI VE ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

